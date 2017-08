Langeler verrast bij Jong Oranje met invitatie

Oranje-bondscoach Dick Advocaat heeft Timothy Fosu-Mensah geselecteerd. Maandagavond sluit de verdediger van Crystal Palace, dat hem huurt van Manchester United, aan in Noordwijk.



Fosu-Mensah is als voorzorg toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. Oud-Ajacied Kenny Tete (Olympique Lyon) kampt met knieklachten. In principe blijft hij wel bij de groep voor de WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije, maar in geval van nood is de vervanger dus al aanwezig.



Fosu-Mensah was al opgeroepen voor Jong Oranje. Bondscoach Art Langeler had hem geselecteerd, maar staat hem dus af aan Advocaat van het grote Oranje. Komende donderdag gaat de ploeg op bezoek bij Frankrijk alvorens op zondag 3 september de clash met Bulgarije wacht.



Update 22:03 uur

Ook Jong Oranje-bondscoach Art Langeler heeft geanticipeerd door Damian van Bruggen op te roepen. Dat is opmerkelijk, omdat de van PSV afkomstige verdediger alleen in de eerste speelronde tegen Sparta Rotterdam speeltijd kreeg bij VVV-Venlo. De jeugdploeg speelt EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland.