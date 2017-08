PSV'er onder vuur: "Hij struikelde over zijn eigen benen"

PSV is met negen punten uit drie duels uitstekend begonnen aan het seizoen, maar kritische noten worden nog steeds geplaatst. Willy van den Kerkhof zag ook tegen Roda JC Kerkrade (2-0) een hoop fout gaan.



"Dan moet je zo'n club met 6-0 oprollen. Dit is eigenlijk iets dat niet bij een club als PSV past", reageert het clubicoon tegenover Omroep Brabant. Zo wijst hij op Jürgen Locadia, die nog wel de 1-0 maakte. "Vanaf het begin af aan zat hij helemaal niet in de wedstrijd."



"Hij maakte dan wel een goede goal maar voor de rest heb ik hem eigenlijk niet gezien", aldus Van de Kerkhof over de PSV-aanvaller. "Hij struikelde over zijn eigen benen en had de bal niet onder controle. Locadia was gisteren niet thuis."



Van de Kerkhof vindt één of twee nieuwkomers noodzakelijk. "Bovendien zie je ook dat ze bij PSV een spits-probleem hebben. Ze krijgen veel kansen en scoren maar weinig. Het is niet het niveau wat we gewend zijn. Er zal wat veranderd moeten worden."