Gertjan Verbeek acht Klaas-Jan Huntelaar in staat om te groeien in de pikorde van Ajax. Op dit moment fungeert de spits nog als tweede man achter Kasper Dolberg, maar de clubloze trainer vindt dat onvoldoende.



"Klaas-Jan heeft deze week laten zien hoe belangrijk hij voor Ajax kan zijn. Ajax heeft hem hard nodig op dit moment", zo laat Verbeek weten in Voetbal Inside. "Met Klaassen had je iemand die de ploeg trok, die heb je nu eigenlijk niet, Klaas-Jan is het wel. Dat heeft Ajax nodig."



René van der Gijp vult aan: "Die hele discussie Huntelaar of Dolberg is alleen vanwege het feit dat Dolberg even in een hele moeilijke fase zit. Anders was er toch helemaal geen discussie geweest? Als Dolberg zijn doelpunten had gemaakt, dan waren we klaar geweest,"



Gijp kent de geruchten rond AS Monaco en Borussia Dortmund. "Als ik Ajax was zou ik hem laten gaan, als ik Dolberg was zou ik blijven. Je moet als spits in Nederland weggaan als Suárez. Dan moet je topscorer en beste voetballer van Nederland zijn geweest."