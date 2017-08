De Jong stelt fans gerust: "Niet minder fit dan anders"

Ajax-middenvelder Siem de Jong is maandag officieel gecontracteerd door zijn oude liefde. Menigeen vreest voor zijn fysieke gesteldheid, maar zelf claimt hij fit te zijn.



"Ik heb de gehele voorbereiding getraind", vertelt De Jong aan Ajax TV. "Ik ben niet minder fit dan anders en voel me sterk. Ik heb drie moeilijke jaren gehad en ben blij dat ik vorig jaar veel getraind en gespeeld heb zonder geblesseerd te raken. Hopelijk ga ik nog goede jaren meemaken."



Ook het Reading van Jaap Stam was een optie nu zijn terugkeer bij Newcastle United weinig perspectief bood. "Dat voelde allemaal nog net niet goed. Toen Ajax belde, voelde dat als een ideale stap. Daarom ben ik heel blij dat het nu gelukt is."