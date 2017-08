'Liverpool-fans worden wild: 3 megatransfers op 1 dag'

Het is inmiddels bekend dat Naby Keita na dit seizoen de overstap gaat maken naar Liverpool. Het komende jaar blijft de middenvelder nog bij Red Bull Leipzig, alvorens hij naar Anfield Road komt.



Maar daar blijft het niet bij. De Engelse media schrijven namelijk massaal dat de clubleiding nog meer transferslagen wil gaan slaan vandaag. Er zou een concrete aanbieding bij AS Monaco voor Thomas Lemar neergelegd zijn, terwijl er morgen een bod op Virgil van Dijk (Southampton) verwacht wordt. De fans gaan alvast uit hun pan op Twitter: zij kunnen deze (aanstaande) driedubbele slag bijna niet geloven!





83 take-ons 💨 82 interceptions 🔮 Naby Keita's 2016/17 form proves just why he's a wanted man... 🔥 pic.twitter.com/SwmolUbOvf

Liverpool fans after signing Keita, Lemar and Van Dijk in one week pic.twitter.com/oJ7mKMewBD