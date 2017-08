'Stunttransfer bijna rond: Arsenal-speler naar rivaal Chelsea'

Chelsea werd in het afgelopen seizoen kampioen van de Premier League, maar toch is er wat frictie ontstaan tussen de beleidsbepalers van de Blues en hun Italiaanse trainer Antonio Conte. Die laatste vindt namelijk dat de Londenaren meer hadden moeten doen op de transfermarkt. Misschien wordt hier nu toch nog gehoor aan gegeven.



The Telegraph bericht namelijk dat Chelsea mogelijk nog 100 miljoen euro uit gaat geven op de markt. Allereerst moet er een nieuwe buitenspeler naar het Stamford Bridge-stadion komen en wat dit betreft is Alex Oxlade-Chamberlain van Arsenal in beeld. De Blues zouden ongeveer 38 miljoen euro overhebben voor deze speler, maar het is maar de vraag of Arsenal hem nog laat gaan.



Daarnaast zou Chelsea belangstelling hebben voor nog twee Engelse internationals. Allereerst is middenvelder Danny Drinkwater van Leicester City in beeld, die 43 miljoen euro zou moeten kosten. Bovendien kan Ross Barkley vermoedelijk wel op een belletje van de Londenaren rekenen: de spelmaker van Everton is volgens de Blues voor ongeveer 27 miljoen euro op te halen.



Update 18:54 uur

De eerste van de drie resterende transfertargets zou bijna binnen zijn voor Chelsea. Volgens Sky Sports is de deal met rivaal Arsenal rondom Alex Oxlade-Chamberlain namelijk rond. De Engelsman was ongelukkig bij de Gunners, waar zijn contract bovendien na dit seizoen af zou lopen. Nu zou Arsenal nog 40 miljoen euro vangen voor de multi-inzetbare Chamberlain.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.