Ajax-watcher Freek Janssen heeft weinig begrip voor het transferbeleid van de club. Volgens de journalist van Voetbal International ontbreekt de logica.



"Er is helemaal niets meer logisch aan het aankoopbeleid van Ajax, al een paar jaar lang. Het past weer helemaal in de transferzomer van Ajax", stelt Jansen nu Sim de Jong terugkeert. "Waar hij moet spelen, is een aardige puzzel. De posities zijn weer dubbel bezet na het trieste wegvallen van Nouri, maar met Schöne, Van de Beek, De Jong, Ziyech en Eiting heb je ook vijf middenvelders die op alle posities uit de voeten kunnen."



Jansen acht het bovendien mogelijk dat de Ajax-spitsen een plek opslokken. "De Jong is in iedere selectie prima, als je zijn blessures wegdenkt. Het is een echte Ajacied, die niet zeurt, voorop loopt en zijn goaltjes meepikt. De zorgen van Ajax liggen alleen wel op andere vlakken."



Of Nigel de Jong nog nodig is? "Schiet mij maar lek, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Misschien dat je Siem de Jong nu kon pakken omdat hij nu voorbij kwam, maar Nigel de Jong had in juli al kunnen halen. Je had hem klaargestoomd, fit gehad en je had hem in als die Europese wedstrijden kunnen hebben. Nu niet meer, ook zonder Nigel de Jong kun je in de Eredivisie spelen."