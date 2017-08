Wesley Hoedt begint fit aan de interlandperiode met het Nederlands elftal. De aanwinst van Southampton kwam recentelijk niet meer aan spelen toe, maar naar eigen zeggen is de oud-AZ'er gewoon fit.



"Ik heb de hele voorbereiding meegedaan en heb tweeënhalve week geleden nog tegen Bayer Leverkusen gespeeld", vertelt Hoedt aan het Noordhollands Dagblad. "En daarna heb ik ook nog gewoon volledig meegetraind bij Lazio, en vorige week bij Southampton. Dat ik die twee weken niet gespeeld heb is wel zuur, maar ook wel logisch als je middenin een transfer zit."



In Engeland wil de verdediger zich verder ontwikkelen. "Ik zie de Premier League als de sterkste competitie van de wereld. Daar word ik alleen maar beter van." Hoedt vervolgt: "Er waren grotere clubs die belangstelling hadden, maar bij zulke clubs weet je niet hoeveel je gaat spelen. Daarom heb ik gekozen voor Southampton. Daar heb ik meer kans. Ik wil doorgroeien en daar heb ik wedstrijden op het hoogste niveau voor nodig."