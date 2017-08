Officieel: Dortmund spendeert 25 miljoen na vertrek Dembélé

Borussia Dortmund heeft het vertrek van Ousmane Dembélé naar FC Barcelona opgevangen door Andrey Yarmolenko te halen. De 27-jarige aanvaller tekende maandag voor vier seizoenen bij de club van trainer Peter Bosz.



Yarmolenko is afkomstig van Dinamo Kiev. De lange aanvaller kan op beide flanken uit de voeten, waarmee Dortmund anticipeert op het vertrek van Dembélé. Volgens sportief directeur Michael Zorc is hij allerminst een paniekaankoop van BVB.



Volgens Zorc stond de international van Oekraïne al langer op het verlanglijstje. "Hij is van topniveau, bij zijn club en bij het nationale team", aldus de directeur op de clubwebsite. Duitse media stellen dat Yarmolenko voor 25 miljoen euro naar Dortmund verhuist.





➡️ Andrey Yarmolenko stürmt für Borussia Dortmund 👉 https://t.co/YbpNWXAC6Y pic.twitter.com/F9fhIRCpgJ — Borussia Dortmund (@BVB) August 28, 2017