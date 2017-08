Vriendin Dani Alves laat social media ontploffen met sexy foto 28 Augustus 2017 12:50 © ProShots Met FC Barcelona, Juventus en tegenwoordig Paris Saint-Germain versleet Dani Alves al drie absolute topclubs in de afgelopen drie seizoenen. Maar altijd zal de vriendin van de Braziliaan, Joana Sanz, meereizen met manlief.



Sanz is een Spaans topmodel, dus voor Parijs was zij zeker warm te krijgen. Vanuit de Franse hoofdstad plaatst Joana (gelukkig voor ons) nog wel eens een leuk kiekje vanuit de modellenwereld, maar nooit was het een foto die zo pikant getint is als de nieuwste. Het onderschrift "Het is warm #feelingmyself" met de nodige spannende emoticons erbij zorgt ervoor dat Sanz veel harten sneller laten kloppen. Lekker hoor!



Fa caldo fuori🤔🔥 #feelingmyself #modellife Een bericht gedeeld door Joana Sanz (@joanasanz) op 27 Aug 2017 om 11:22 PDT



Donde sea, como sea, pero juntos💕 #togetherisbetter #danialvesfan #psg #MyParcDesPrinces Een bericht gedeeld door Joana Sanz (@joanasanz) op 21 Aug 2017 om 4:16 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

Lucky me😍 #myhusband #amazingday #consennntida

15 Aug 2017 om 12:53 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

vamossss que es lunesssss mi niñooo @danialves 🤸🏾‍♂️🤸🏻‍♀️ lucky me for having your good energy in my life 🤡 #mondaymood #mondaymotivation #goodvibes #soulmates #couplegoals

7 Aug 2017 om 7:59 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

#Repost @danialves23 (@get_repost) ・・・ Join @thebravestteam and encourage your friends and family to get their #TOTHEBRAVE T-shirt at www.represent.com/tothebrave the more we are, the stronger. Bravery is contagious! (Link in @thebravesteam Bio) Cuento con la participación de todos mis Good Crazys! #tamoactivosparaayudar🤙🏾 #goodcrazyinthahouse💣🎬

2 Aug 2017 om 10:00 PDT

