Heerenveen moet vrezen voor topclubs: 'Een heel groot talent'

De kans is groot dat sc Heerenveen-verdediger Joost van Aken deze week speler wordt van Sheffield Wednesday. Het zeventienjarige toptalent Kik Pierie verving hem dit weekend alvast is het elftal van Jurgen Streppel. Heerenveen hoopt zijn contract snel te verlengen, want diverse (Engelse) topclubs liggen op de loer.



Volgens De Telegraaf houdt bijvoorbeeld Arsenal hem al sinds zijn vijftiende in de gaten. "Dat Kik gelijk dit niveau haalde is niet uitzonderlijk, het is zijn niveau”, zegt Streppel, die aangeeft dat hij hoe dan ook is voorbestemd om Van Aken te vervangen.



"Kik zat er al zo kort achter, dat het een kwestie van tijd was dat hij zijn plek zou overnemen. Hij is een heel groot talent, waarvan ik hoop dat hij nog heel lang in Nederland blijft.”