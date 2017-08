Feyenoord-aanwinst op dreef: 'Dat kostte wat tijd'

Feyenoord zag Rick Karsdorp deze zomer naar AS Roma vertrekken en haalde Kevin Diks als zijn vervanger. De huurling van Fiorentina had even tijd nodig om te wennen, maar is inmiddels aardig op dreef.



"De eerste weken waren soms lastig, maar zijn me goed bevallen", zegt Diks tegen NUsport. "Het kostte wat tijd om me aan te passen aan de speelwijze van Feyenoord, maar de spelersgroep is echt een familie. Daardoor voel ik me echt welkom. Ik ben goed opgenomen in de groep en we gaan veel met elkaar om, dat is leuk."



Diks kan alleen maar content zijn met de start van de landskampioen, die met drie zeges koploper is in de Eredivisie. "Ik ben wel tevreden over de manier waarop we hebben gewonnen van Willem II. Tegen Excelsior vorige week ging het een stuk lastiger."