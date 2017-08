SN-elftal van de week: Van de Beek reddende engel, Weghorst neemt revanche

SoccerNews.nl stelt ook dit seizoen na iedere speelronde weer een Elftal van de Week samen. Ditmaal kijken we naar de uitblinkers van de derde speelronde.



Doel:



Sergio Padt (FC Groningen)

FC Groningen gaf FC Utrecht zondagmiddag een lesje in effectiviteit. De noorderlingen hielden daarmee de drie punten in eigen huis, maar dat had niet gekund zonder het sterke optreden van deze doelman.



Verdediging:



Kevin Diks (Feyenoord)

De zomeraanwinst van de Rotterdammers maakte in de voorbije weken nog niet een geweldige indruk, maar tegen Willem II wist hij alle schroom van zich af te gooien. De huurling van Fiorentina was goed voor twee assists.



Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord)

Het centrale duo bij Feyenoord gaat verder waar ze vorig seizoen gebleven waren. Het centrum staat nog steeds als een huis en dat biedt goede hoop voor het Legioen op een nieuw succesvol seizoen.



Eric Botteghin (Feyenoord)

Ook de Braziliaanse sterkhouder liet tegen Willem II zien waarom hij zo ongelooflijk belangrijk is voor de Rotterdammers. De rust die hij uitstraalt lijkt hij mee te geven aan zijn hele team.



Angeliño (NAC Breda)

De Manchester City-huurling beschikt over een fantastische voetbalnaam, maar dat is niet het enige dat de Spanjaard in huis heeft. De vleugelverdediger tekende vrijdagavond namelijk voor een assist.



Middenveld:



Marko Vejinovic (AZ Alkmaar)

De middenvelder lijkt goed te hebben gedaan met zijn tijdelijke overstap naar Alkmaar. Met zijn klasse is het zonde om op de bank te zitten en dat liet hij in het GelreDome nog maar eens zien met twee assists.



Donny van de Beek (Ajax)

Ajax had het zondagmiddag lastig op het Limburgse kunstgras, maar gelukkig voor de Ajax-fans wist Van de Beek met een doelpunt en een assist de wedstrijd in Amsterdams voordeel te beslissen.



Jens Toornstra (Feyenoord)

De regerend landskampioen mocht aantreden in de Kuip en dan weet je dat Toornstra gaat scoren. De middenvelder pakte tegen Willem II zelfs extra uit met twee doelpunten.



Aanval:



Jürgen Locadia (PSV)

De spits krijgt dit seizoen de voorkeur van trainer Phillip Cocu boven Luuk de Jong en dat vertrouwen schaadt hij nog niet. Tegen Roda JC was de 23-jarige voetballer goed voor een treffer.



Wout Weghorst (AZ Alkmaar)

De spits van de Alkmaarders lijkt de hele vakantie wakker te hebben gelegen van de verloren bekerfinale en dus was het nu tijd om revanche te nemen. Weghorst deed dat met twee treffers in het GelreDome.



Jean-Christophe Bahebeck (FC Utrecht)

De huurling van Paris Saint-Germain was zondagmiddag tegen FC Groningen constant gevaarlijk en dat werd beloond met een doelpunt. De Domstedelingen gaan waarschijnlijk nog veel plezier beleven aan deze speler.