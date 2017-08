'Volgende FC Barcelona-megatransfer is al rond'

FC Barcelona betaalde onlangs ongelooflijk veel geld voor Ousmane Dembélé aan Borussia Dortmund en heeft nu een tweede megatransfer klaarstaan. Volgens het medium de Daily Star zijn de Catalanen eruit met Liverpool over het vertrek van ster Philippe Coutinho naar het Camp Nou-stadion.



Het dagblad stelt dat Barça 160 miljoen euro betaalt voor de diensten van de multifunctionele international van Brazilië. Het is niet bekend op welke manier dat bedrag precies overgemaakt wordt op de rekening van de Engelsen. Vermoedelijk gaat het om een vast bedrag dat een stukje lager ligt met een groot aantal bonussen. De Reds zouden zich in ieder geval wel neergelegd hebben bij een verkoop.



Coutinho wenste onlangs niet in de Champions League-selectie van Liverpool opgenomen te worden met het oog op een transfer. Trainer Jürgen Klopp liet vervolgens meermaals weten dat de Braziliaan niet mocht vertrekken. De eigenaars van de Premier League-topclub hebben zich er echter mee bemoeid en nu is Coutinho dan toch op weg naar de Primera División, voor 160 miljoen euro dus. Renato Sanches van Bayern München moet hem vervangen.