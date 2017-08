"Doe nu niet opeens alsof Keizer achterlijk is"

Oefenmeester Marcel Keizer kreeg veel kritiek naar aanleiding van zijn tactische omzetting en wissel tegen Rosenborg BK in de Europa League. Columnist Willem van Hanegem van De Telegraaf is het daar echter niet mee eens. Hij vindt dat er nu opeens gedaan wordt alsof Keizer er helemaal niets van kan.



De Kromme schrijft: "Zo gek was de gedachte van Keizer toch niet? De 1-3 viel niet en toen besloot hij drie man in het centrum van de verdediging te posteren om de lange ballen te verwerken en als gevolg daarvan moest hij nu eenmaal een nieuwe rechtsback brengen. Nou, dat ging dus verkeerd. Maar doe nu niet opeens of Keizer met die gedachte achterlijk is."



Van Hanegem vindt dat Peter Bosz veel geluk heeft gehad in Amsterdam. "Dat heet nou een dun lijntje. Peter Bosz is voor sommige mensen een genie en Keizer dus een prutser. Wat een onzin." Feyenoord won op zondag met 5-0, maar het spel van de Rotterdammers kon de analist niet bekoren. "Leg de lat nou verdorie iets hoger als kampioen, werk geconcentreerd toe naar die Champions League. Geef Gabriel Jesus van Manchester City of Dries Mertens van Napoli die ruimte en je speelt vanaf minuut één een verloren wedstrijd. Daarom snap ik de euforie ook niet zo, die gisteren in de Kuip heerste."