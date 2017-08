Diks: ik speel voor dé topclub van Nederland

Er was in de laatste weken behoorlijk veel kritiek op het functioneren van vleugelverdediger Kevin Diks bij Feyenoord, maar in De Kuip tegen Willem II speelde de rechtsback een goede wedstrijd. De oud-voetballer van Vitesse voelt zich dan ook erg fijn in de havenstad van Nederland.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt hij: "Ja, er was snel kritiek. Ik kijk en lees niet alles en ik heb mijn familie aangeraden dat ook niet te doen. Maar het moest ook gewoon beter, dat was duidelijk. De trainer belde in de eerste weken een keer om te vertellen dat ik de kritiek van me moest laten afglijden. En dat heb ik gedaan."



DIks zegt tegen De Telegraaf: "Ik heb het gevoel dat ik bij dé topclub van Nederland speel en daar voel ik me helemaal thuis." Ook buiten de lijnen gaat het goed met de verdediger. "Deze week ben ik met Jeremiah St. Juste, Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson lekker wezen varen op de Bergse Plas. Dat teamgevoel ben ik niet gewend hoor, bij Fiorentina ging ik eigenlijk maar met één andere speler om."