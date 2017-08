'Real Madrid krijgt bod van 100 miljoen euro binnen'

Er gebeuren eigenlijk altijd nog wel wat sensationele dingen in de laatste dagen van de transferwindow. Het medium Don Balón weet bijvoorbeeld dat Real Madrid nu nog een monsterbod binnen heeft gekregen. Manchester United zou op het laatste moment 100 miljoen euro willen betalen voor buitenspeler Gareth Bale.



De Welshman speelde op zondag met zijn club tegen Valencia in het Estadio Bernabéu en werd flink uitgefloten. Zijn rol in de Spaanse hoofdstad lijkt wel uitgespeeld te zijn, zeker omdat vleugelspits Marco Asensio het zo goed doet. Is de schorsing van superster Cristiano Ronaldo straks voorbij, dan verhuist Bale vermoedelijk wel naar de reservebank. En mogelijk moet hij het daarna alleen nog maar doen met invalbeurten.



Het is algemeen bekend dat oefenmeester José Mourinho wel wat ziet in een samenwerking met Bale. Voorafgaand aan de Super Cup-wedstrijd tussen United en De Koninklijke vertelde de Portugees echter dat het onmogelijk was om tot een deal te komen. Klaarblijkelijk probeert de Premier League-topclub nu dan echter toch een akkoord te bewerkstelligen: men wil 100 miljoen euro overmaken op de rekening van Real.