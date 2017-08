Real dankt Asensio, Monaco imponeert zonder Mbappé

Real Madrid is in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen direct tegen averij opgelopen. De Spaanse grootmacht presenteerde vooraf de gewonnen prijzen aan het publiek, maar het collectief haperde juist tegen Valencia: 2-2.



Zonder Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo nam De Koninklijke de leiding via Marco Asensio, die niet voor de eerste keer in dit prille seizoen fraai uithaalde. Het publiek in het Bernabéu ging er eens lekker voor zitten, maar binnen tien minuten prikte Carlos Soler de gelijkmaker al binnen.



Real Madrid bleek niet in topvorm en beleefde daardoor een vervelende avond. Na 77 minuten schoot Geoffrey Kondogbia de 1-2 achter doelman Keylor Navas. Valencia leek de volle buit binnen te hebben, maar een vrije trap van opnieuw Asensio voorkwam een dure nederlaag voor Zinedine Zidane en consorten. Karim Benzema liet nog wel dé kans op 3-2 liggen.



Ligue 1: AS Monaco imponeert

Ook zonder de veelbesproken Kylian Mbappé, die vrijwel zeker naar Paris Saint-Germain verkast, heeft AS Monaco indruk gemaakt. Olympique Marseille werd met 6-1 verslagen. Radamel Falcao (twee keer), Kamil Glik, Adama Diakhaby, Djibril Sidibe en Fabinho troffen doel voor de gedeelde lijstaanvoerder van Frankrijk.



Serie A: AC Milan wint moeizaam

In de Italiaanse Serie A heeft AC Milan zondagavond met 2-1 gewonnen van Cagliari, dat nog geen beroep kon doen op Gregory van der Wiel. De gerenoveerde grootmacht nam de leiding via de jonge Patrick Cutrone en sloeg uiteindelijk toe via een fraaie vrije trap van Suso. Tussendoor maakte João Pedro gelijk.







Atalanta Bergamo liet Hans Hateboer starten en Marten de Roon invallen, maar voldoende was dat niet om Napoli te verschalken. Mede dankzij een doelpunt van oud-PSV'er Dries Mertens won de ploeg uit Napels met 3-1. Oud-Ajacied Arek Milik bleef op de bank. SS Lazio won met 1-2 bij Chievo Verona.