'Ajax wil na Frenkie en Siem ook Nigel de Jong'

Ajax hoopt na Klaas-Jan Huntelaar meer vertrouwde gezichten binnen te halen. De kans is groot dat Siem de Jong maandag al tekent, maar ook de 32-jarige Nigel de Jong prijkt op de shortlist in Amsterdam.



De Telegraaf schrijft: "Tussen het kamp van de transfervrije middenvelder, die met zijn ervaring van grote invloed zou kunnen zijn op het veld én in de kleedkamer, en de leiding van Ajax is dit weekeinde voor de tweede keer contact geweest."



"De Jong staat zelf open voor een terugkeer in de ArenA en is met zijn 32 jaar ook nog fit genoeg", aldus de doorgaans goed geïnformeerde krant. Mocht het lukken om de routinier over te nemen van Galatasaray, dan kan hij het gezelschap De Jong naar drie tillen. Frenkie de Jong is ook al aanwezig.