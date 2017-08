'Ajax krijgt verhoogde aanbieding op tafel'

De Ajax-leiding was zéér stellig na de verkoop van Davinson Sánchez. Er zou deze zomer geen belangrijke speler meer verkocht worden, maar de realiteit is dat de volgende miljoenenaanbieding aanstaande is, aldus Jack van Gelder in het Ziggo Sport-programma Rondo.



AS Monaco staat op het punt om Kylian Mbappé kwijt te raken aan Paris Saint-Germain. De kampioen van Frankrijk heeft in dat geval de financiële middelen om de strijd met Ajax aan te gaan. Er werd al eerder zo'n vijftig miljoen euro geboden, maar de Amsterdammers durfden toen nog 'nee' te zeggen.



Ajax zit duidelijk in een spagaat. De Amsterdammers nemen het risico dat Dolberg op termijn voor minder geld de deur uit wandelt, maar óók de Deen verkopen zou nieuwe onrust creëren bij de eigen achterban. De vraag is dan ook of het nieuwe en verhoogde bod van de Monegasken de uitgesproken verklaring doet wankelen.



Ook Borussia Dortmund werd genoemd.