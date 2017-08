Matthijs de Ligt zal de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo niet als DVD bewaren. De verdediger zag Ajax met 0-2 winnen in De Koel, maar het spelniveau was allesbehalve overtuigend.



"Vooral in de eerste helft speelden we in een veel te traag tempo. Er stond ook veel druk op natuurlijk na het echec van donderdag", vertelt de tiener aan Metro. "De laatste weken lopen niet zoals we hadden gehoopt. We moesten hier winnen. Voor ons zelfvertrouwen, maar ook om het gat met de bovenste ploegen niet te groot te laten worden."



Opgelucht is De Ligt ook. "Want anders zouden we het kunstgras als excuus gebruiken en daar houd ik niet van. Maar je moet er niet omheen draaien; het veld was stroef en stroperig, moeilijk om op te voetballen. Af en toe met draaien of keren denk je toch bij jezelf ‘stel je voor dat mijn knie vast komt zitten’. Maar voor VVV was het ideaal, zij hoefden alleen maar achter het balletje aan te lopen."