"Heb het wel gezegd en denk dat het wel bewezen is"

Het is een mooie tijd voor Georginio Wijnaldum. Liverpool kwalificeerde zich woensdag voor de groepsfase van de Champions League en won zondag met 4-0 van Arsenal, maar de Nederlander werd tussendoor ook nog vader van zoon Jacián Emile.



Veel tijd om na te genieten is er niet met de interlandperiode in aantocht. "Eerlijk gezegd ben ik er niet echt mee bezig geweest. Omdat we ons nog wilden kwalificeren voor de Champions League lag mijn focus op Liverpool en ook door de thuissituatie", vertelt Wijnaldum eerlijk aan Ziggo Sport.



Dat gevoel zal ongetwijfeld toenemen met Frankrijk-uit in aantocht. Eerder beklaagde hij zich over een gebrek aan waardering bij Oranje, maar hij sprak nog niet met bondscoach Dick Advocaat. "Ik heb het wel gezegd en ik denk dat het wel bewezen is. Maar ik hoef daar geen woorden meer aan vuil maken. Ik ga gewoon naar Nederlands elftal toe, ga voetballen en proberen te genieten."