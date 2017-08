Zoet baalt: "Hoe moet ik het netjes zeggen?"

Jeroen Zoet overweegt zoals bekend een vertrek bij PSV. Er zijn ook verschillende clubs met concrete interesse, maar volgens de doelman is de vraagprijs vooralsnog een te groot struikelblok.



"Er zijn afspraken met PSV gemaakt en tot nu toe... hoe moet ik het netjes zeggen?", reageert Zoert tegenover FOX Sports. "Het wordt helaas een beetje geblokkeerd. Ik heb ambitie en dat weet iedereen. Maar zolang ik speler van PSV ben, zet ik me in voor PSV."



Zoet wil desnoods een tegemoetkoming plaatsen. "Het maakt niet uit om welke clubs het gaat, maar het gaat wel om een aantal clubs. Toen ik in 2015 mijn contract verlengde, bespraken we dat ik in de zomer van 2017 verder zou willen kijken. Tot nu is er nog niets gebeurd. Ik ben nu speler van PSV en ben blij dat we negen punten hebben."



Of Newcastle United in de race is? "Daar heb ik zelf nog niets van gehoord. Misschien hoor ik daar vanavond of maandag iets over, of misschien wel helemaal nooit. Er wordt veel geschreven. Ik ben er in ieder geval nog niet van op de hoogte."