De Jong na prangende vraag: "Dat is nu bij PSV..."

Het is goed mogelijk dat Luuk de Jong afscheid heeft genomen van PSV met een invalbeurt tegen Roda JC Kerkrade (2-0). Girondins de Bordeaux zou met name geïnteresseerd zijn in diens komst.



Na afloop wilde de jarige spits daar weinig over kwijt. Aan de NOS laat De Jong weten: "Op dit moment speel ik bij PSV en is er nog geen nieuws. Er zijn zoveel dingen aan de hand. Mijn wens is om weer lekker te gaan voetballen."



"Op dit moment moet ik het doen met de minuten die ik krijg. Dat is nu bij PSV en wie weet wat de toekomst brengt. Het is afwachten", aldus De Jong. De aanvaller verloor deze zomer zowel zijn basisplaats als aanvoerdersband in Eindhoven.