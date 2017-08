Franse media steggelen over transfer Mbappé

Het moge duidelijk zijn dat Kylian Mbappé in aanmerking komt voor een transfer naar Paris Saint-Germain. De tienersensatie van AS Monaco ziet de binnenlandse overgang wel zitten, maar de beoogde opzet roept vraagtekens op. De Franse media spreken elkaar namelijk tegen.



Volgens RMC Sport zijn beide clubs het eens geworden over een transfer van de Fransman. Het zou gaan om een transfersom van 180 miljoen euro, waaronder een deel is opgebouwd aan bonussen. Mbappé kan voor vijf jaar tekenen bij de grootmacht uit Parijs.



Echter, L'Equipe heeft een andere lezing. Zij claimen juist dat er (nog) geen akkoord ligt. Er lopen inderdaad gesprekken tussen beide clubs, maar in eerste instantie zou het gaan om een huurconstructie met optie tot koop voor een onbekend bedrag. Ongetwijfeld zal de huursom enorm moeten zijn om Monaco te overtuigen.





PSG apparently don't want the buy clause to be obligatory in case they cannot comply with FFP regulations & they still want sign Fabinho...