Ajacieden blij met Huntelaar: "Tandem zou niet verkeerd zijn"

De opzet leek duidelijk in de zomer: Kasper Dolberg is dé spits van Ajax, Klaas-Jan Huntelaar is zijn stand-in. Door de recente ontwikkelingen groeit de roep om een basisplaats voor de geroutineerde spits. Ook binnen de groep leeft dat gevoel.



"Klaas is heel belangrijk voor ons, neemt het voortouw op het veld en in de kleedkamer. Het was makkelijker voetballen in de tweede helft", stelt Donny van de Beek na de 0-2 zege bij VVV-Venlo tegenover Metro. "Niet alleen voor mij, maar voor het hele team. We stonden veel beter en dat ik scoorde heeft daar ook mee te maken. Klaas legde die bal perfect terug. Het was een bevrijdende treffer."



Matthijs de Ligt deelt die mening. "De vleugels krijgen op die manier ook meer ruimte." Of Huntelaar voortaan vast in de basis moet starten? "Daar waag ik me niet aan, dat is aan de trainer. Klaas laat het wel telkens zien, ook op de training. Een tandem met Kasper zou niet verkeerd zijn."