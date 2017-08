PSV enorm slordig, maar alsnog véél te sterk voor zwak Roda JC

PSV heeft vandaag zonder al te veel moeite de maximale score in de Eredivisie vast weten te houden. In eigen huis werd er afgerekend met Roda JC, dat vooral in de eerste drie kwartier niets in te brengen had.



De score werd dan ook al vroeg in het duel geopend. Spits Jürgen Locadia versloeg PSV-huurling Hidde Jurjus al na acht minuten, nadat hij aan de aandacht van de Limburgse achterhoede ontsnapte.



Niet veel later mocht Locadia ook een assist bijschrijven. Zijn schot werd nog gekeerd door diezelfde Jurjus, maar aanwinst Hirving Lozano kon daardoor van heel dichtbij alsnog binnen tikken: 2-0. Hiermee staat de Mexicaan na zijn eerste drie competitieduels voor PSV al op evenveel doelpunten.



Na rust verzwakten de Eindhovenaren flink. Het spel werd nog slordiger en ongeïnspireerd, juist doordat Roda ook weinig terug deed. Dat resulteerde dan ook in het feit dat PSV geen derde meer scoorde.



Andere kleine hoogtepuntjes: er werd afscheid genomen van Hector Moreno, Andres Guardado en Jetro Willems, terwijl Memphis Depay zijn eigen wand kreeg in het Philips Stadion en de jonge Pablo Rosario als invaller zijn debuut in PSV 1 maakte.





84 - Laatste wissel bij PSV. Lozano gaat naar de kant voor een debutant! Rosario, vorig jaar Jong PSV, komt in het veld. #PSVROD 2-0 pic.twitter.com/HBI0HPB5JI — PSV (@PSV) 27 augustus 2017