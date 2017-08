VIDEO: GOAL! Lozano doet het wéér: derde duel op rij

Waar Jürgen Locadia al na 8 minuten de score opende voor PSV, leverde hij een kleine 20 minuten later de assist door een schot dat door Hidde Jurjus (Roda JC) nog werd gekeerd: de rebound was echter wel besteed aan Hirving Lozano, die daarmee in zijn eerste drie officiële duels voor de Eindhovenaren telkens scoorde. 2-0!





GOAL GOAL GOAL HIRVING LOZANO pic.twitter.com/IwQEnShDRr — PSV (@PSV) 27 augustus 2017