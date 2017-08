'Ruildeal met Zoet: zéér opmerkelijke opvolger onder PSV-lat'

De kans is zeker aanwezig dat Jeroen Zoet momenteel zijn laatste wedstrijd in het PSV-shirt keept. De doelman wordt namelijk gelinkt aan onder meer Crystal Palace en SL Benfica.



Bovendien heeft Newcastle United zich inmiddels gemeld bij de Eindhovenaren voor de Oranje-international, zo claimt FOX Sports te weten. Presentator Toine van Peperstraten zegt te weten dat de Magpies het vizier van Pepe Reina (Napoli) naar Zoet hebben versteld, en dat Tim Krul mogelijk als wisselgeld wordt ingezet.



Krul, overbodig bij Newcastle, zou bij PSV op zijn beurt de concurrentiestrijd dan aan moeten gaan met Eloy Room. Vorig seizoen werd Krul nog verhuurd aan Ajax en later AZ, maar beide periodes waren niet erg succesvol te noemen.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

