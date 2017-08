Gio geeft zijn oordeel over piepjonge debutant Touré

Feyenoord won vanmiddag erg simpel met 5-0 van Willem II. Mede dankzij de enorme marge kon de pas zestienjarige Cheick Touré zijn debuut in de hoofdmacht maken, als invaller.



"Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan", erkent de jonge aanvaller na afloop van de Eredivisie-wedstrijd, bij Feyenoord TV. "Ik heb heel hard gewerkt voor dit moment." Enkel Georginio Wijnaldum was nóg jonger bij zijn Feyenoord-debuut.



"Cheick is een jongen met heel veel potentie, die ook goed in de groep ligt", vertelt trainer Giovanni van Bronckhorst over het talent. "Voor zijn leeftijd is hij al ver. Aan de bal is hij rustig, al zag je wel dat hij in het begin wat onwennig was. Ik vond het een mooie gelegenheid om Cheick vandaag in te laten vallen."