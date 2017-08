De 11 namen bij PSV en Roda JC: Brenet in de basis

Santiago Arias ontbreekt zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. Officieel is de Colombiaanse rechtsback als geblesseerd opgegeven, maar het is duidelijk dat er ook ontwikkelingen zijn op de transfermarkt.



Arias zal worden afgelost door Joshua Brenet, die onlangs zijn basisplaats verloor aan Kenneth Paal. Laatstgenoemde mag opnieuw starten. Verder zijn er geen veranderingen in de basisploeg van trainer Phillip Cocu.



De opstelling van Roda JC kent geen verrassingen. Feyenoord-huurling Simon Gustafson is fit genoeg bevonden om te starten bij de Limburgers.



De opstellingen:



PSV: Zoet; Brenet, Luckassen, Isimat, Paal; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, Locadia, Lozano.



Roda JC Kerkrade: Jurjus; Kum, Ananou, Werker, Van Peppen; El Makrini, Gnjatic, Gustafson; Rosheuvel, Vancamp, Paulissen.