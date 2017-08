'Geen Italië maar Engeland voor Van Aken'

Joost van Aken vervolgt zijn loopbaan in ieder geval niet bij SS Lazio. De Romeinen zijn niet in de race voor de centrale verdediger van sc Heerenveen, zo meldt de Leeuwarder Courant.



Van Aken ontbrak zaterdagavond in de wedstrijdselectie van sc Heerenveen voor het bezoek aan ADO Den Haag (1-2 zege). De verdediger kan namelijk rekenen op concrete belangstelling uit het buitenland. SS Lazio werd na de verkoop van Wesley Hoedt aan Southampton willen toeslaan, maar dat gerucht zou niet kloppen.



Sterker nog: Van Aken lijkt niet eens op het hoogste niveau actief te blijven. De 23-jarige verdediger kan rekenen op interesse van het Engelse Sheffield Wednesday, dat in het Championship actief is. Dat meldt FeanOnline. Naar verluidt praten beide clubs nog over een miljoenendeal.