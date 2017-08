"Mijn eerste twee wedstrijden waren niet goed"

Kevin Diks moet zich nog bewijzen als nieuwkomer bij landskampioen Feyenoord, maar zijn optreden tegen Willem II biedt perspectief. Met twee assists had de rechtsback een belangrijk aandeel in de 5-0 overwinning.



"De eerste twee wedstrijden van mij waren niet goed, maar vandaag ging het wel lekker ja", zo laat de huurling van Fiorentina weten aan RTV Rijnmond. Zijn voorbereiding speelde een belangrijke rol. "Ik kreeg een kleine terugslag. Maar als je hard werkt en het vertrouwen krijgt, komt vanzelf weer goed."



Diks vervolgt zijn relaas: "Mijn Feyenoord-familie is heel trots op mij, maar ik voel geen extra druk. Ik ben gewoon heel trots dat ik dit shirt mag dragen. Nu moeten we dit doortrekken na de interlandperiode."