Feyenoord dendert met speels gemak over armzalig Willem II heen

Feyenoord heeft de maximale score ook na de derde speelronde weten te behouden. Dankzij een erg simpele 5-0 zege op Willem II staan de Rotterdammers op 9 uit 3.



Hoewel Feyenoord niet eens zo sterk begon, werd het kanon na een kwartier spelen plots overtuigend uit de kast gehaald. Na dertien minuten opende Jens Toornstra met een kopbal de score, drie minuten later verdubbelde Steven Berghuis de marge en al in de 20e minuut stond het 3-0 dankzij een tweede goal van Toornstra.



Op slag van rust was het Tonny Vilhena die de volgende duit in het zakje deed, en het slotakkoord was voor Jean-Paul Boetius. Na een domme overtreding op Eric Botteghin in het strafschopgebied, schoot de teruggekeerde 'verloren zoon' vanaf elf meter raak achter een voor de vijfde keer verslagen doelman Wellenreuther van Willem II.





FEYENOORD – WILLEM II 5-0 (4-0)

13’ 1-0 Toornstra

16’ 2-0 Berghuis

20’ 3-0 Toornstra

40’ 4-0 Vilhena

81’ 5-0 Boëtius (pen)#feywil pic.twitter.com/PdHjavzqFp — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 27 augustus 2017