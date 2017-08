VIDEO: GOAL! Ook Boëtius pikt doelpuntje mee bij Feyenoord

Een makkelijke middag voor Feyenoord was het door de denderende eerste helft al, maar nu hebben de Rotterdammers na rust ook nog even aan het doelsaldo gewerkt. Na een domme overtreding op Eric Botteghin is het Jean-Paul Boëtius die vanaf elf meter ook aan scoren toekomt: 5-0!





Jean-Paul Boëtius (Penalty) Goal HD - Feyenoord... door footballgoalshow





Ik ben geen keeper hoor, maar volgens mij is dit niet hoe je een penalty stopt. #feywil pic.twitter.com/tvuvOKogQT — DeKruikenzeiker (@DeKruikenzeiker) 27 augustus 2017