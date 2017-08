'Ajax wil nog een verdediger: belletje naar bekende club'

Ajax kocht eerder deze week al de jonge centrale verdediger Maximilian Wöber weg bij Rapid Wien, maar mogelijk gaan de Amsterdammers in de komende dagen nóg een keer toeslaan met het aantrekken van een talentvolle mandekker.



Volgens Calciomercato is Ajax namelijk één van de zes clubs in de strijd om Danilo Arboleda. De Colombiaan is momenteel nog speler van Deportivo Cali, dat deze maand ook al rechtsback Luis Orejuela aan de recordkampioen van Nederland verkocht. Bovendien kwam ook Matteo Cassierra vanuit Cali naar Ajax.



De vraagprijs voor Arboleda (21) bedraagt volgens het genoemde Italiaanse medium 'slechts' één miljoen euro. De andere clubs die aan hem gelinkt worden zijn FC Basel, AEK Athene, RSC Anderlecht, FSV Mainz en Montpellier.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

