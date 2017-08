Bosz leidt Dortmund naar koppositie: "Maar kan nog beter"

De voorbereiding was niet al te veelbelovend voor Peter Bosz bij Borussia Dortmund, maar sinds de officiële start van de competitie gaat het toch een stuk beter met de Duitse topclub.



Na de 2-0 zege op Hertha BSC gisteren is Dortmund momenteel zelfs de koploper in de Bundesliga. "Twee duels, zes punten, vijf doelpunten en geen tegentreffers; daar ben ik wel tevreden over", reageert Bosz op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International.



"Ik ben tevreden over de competitiestart, maar het kan nog een stuk beter. Vooral in balbezit kunnen we nog progressie boeken. Hertha hield de ruimtes heel klein en dan moet het baltempo hoog zijn. Dat moeten we nog veel beter doen, want we gaan vaker dit soort tegenstanders krijgen."



"In de slotfase hadden we, toen de ruimtes wel groter waren, de 3-0 moeten maken", vervolgt Bosz op het persmoment. "Maar goed, aan de andere kant mogen we Roman (doelman Roman Bürki, red.) ook dankbaar zijn, hij redde ons twee keer.' Volgens Bosz zegt de ranglijst ook nog niks. 'Ik hoop dat we na 34 speelronden kunnen zeggen dat we nog bovenaan staan. Dan is dat pas belangrijk."



De volgende drie Bundesliga-speelrondes neemt Dortmund het op tegen SC Freiburg, 1. FC Köln en Hamburger SV.