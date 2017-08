'We zijn op dit moment in gesprek met PSV'

Centrumverdediger Jordy de Wijs liet onlangs weten voor zijn kans te willen gaan bij PSV, maar misschien vertrekt de jongeling in de laatste dagen van de transfermarkt toch nog uit het Philips Stadion. De Eindhovenaren onderhandelen momenteel namelijk met Excelsior over een nieuwe verhuurperiode.



In het afgelopen half jaar speelde De Wijs al op huurbasis voor de Eredivisie-club uit Kralingen en die periode is goed bevallen. Trainer Mitchell van der Gaag onthult bij FOX Sports: "We zijn in gesprek, maar het hangt niet alleen van ons af." Clubs als Sparta en FC Twente toonden eerder interesse, maar Excelsior lijkt verreweg de beste papieren te hebben.



Eerder werd zelfs SS Lazio gelinkt aan een move voor De Wijs, maar dat gerucht werd al snel naar het rijk der fabelen verwezen. De stopper liet een paar dagen geleden nog weten: "Ik ga tot de winterstop voor mijn kans bij PSV. Ik vecht voor mijn kansen en geloof nog steeds dat er voor mij mogelijkheden zijn. Zo niet, dan speel ik ook hier en geef ik wat ik heb."