'Opstelling PSV: Cocu heeft formatie gevonden'

PSV begon abominabel aan dit voetbalseizoen met een dubbele nederlaag tegen NK Osijek in de Europa League. In de Eredivisie gaat het echter voorspoediger met de Eindhovenaren en dat hoopt trainer Phillip Cocu door te trekken tegen Roda JC, voor eigen publiek in het Philips Stadion.



Vleugelverdediger Joshua Brenet lijkt zijn plekje nu wel definitief kwijt te zijn, want het Algemeen Dagblad weet dat Kenneth Paal opnieuw mag binnen tegen de club uit Kerkrade. Verder ruimt de oefenmeester, logischerwijs, weer een plekje in voor smaakmaker Hirving Lozano, over wie je nu eigenlijk al kan zeggen dat het een goede aankoop is geweest van technisch manager Marcel Brands.



Spits Luuk de Jong lijkt op weg naar het Franse Bordeaux en speelt sowieso niet: Jürgen Locadia staat wederom in de spits. Gáston Pereiro mag weer beginnen op het middenveld, de laatste tijd komt hij steeds beter tot zijn recht.



Verwachte opstelling PSV: Zoet; Arias, Luckassen, Isimat, Paal; Hendrix, Van Ginkel, Pereiro; Bergwijn, Locadia, Lozano.