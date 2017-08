'Opstelling Feyenoord: Gio gaat voor deze namen'

Coach Giovanni van Bronckhorst lijkt het ook dit voetbaljaar goed voor elkaar te hebben bij Feyenoord. De Rotterdammers staan op zes punten uit twee wedstrijden, de maximale scoren, en hopen het totaal naar negen te tillen na de wedstrijd tegen Willem II in de eigen Kuip.



De regerend landskampioen van de Eredivisie legde deze week beslag op buitenspeler Sam Larsson van sc Heerenveen, die in de havenstad van Nederland de concurrentie aan moet gaan met Jean-Paul Boëtius. Voorlopig zal dat echter niet gebeuren, want de Zweed is niet fit door al het gekibbel dat hij veroorzaakte in Friesland: hij wilde bijvoorbeeld niet meer meetrainen. Boëtius begint dan ook gewoon tegen Willem II, aldus het Algemeen Dagblad.



Daarom speelt Feyenoord eigenlijk met de gebruikelijke namen. Van Bronckhorst lijkt zijn basiselftal wel gevonden te hebben en het is onzeker of er nog wat gebeuren op de transfermarkt. Robin van Persie staat nog wel in de belangstelling van technisch manager Martin van Geel.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Vilhena, Toornstra; Berghuis, Jörgensen, Boëtius.