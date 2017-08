Weghorst: zoveel doelpunten wil ik maken voor AZ

Spits Wout Weghorst is niet de meest verfijnde speler, maar hij bezig wel de kwaliteit dat hij vaak op de juiste plek staat en weet af te ronden. De centrumaanvaller zegt nu in gesprek met het medium FOX Sports dat hij dit seizoen sowieso twintig doelpunten wil maken voor AZ.



De teller staat nu op vier, na de dubbelslag van de spits tegen Vitesse. "Ik heb voor mezelf gezegd dat ik twintig doelpunten wil maken. Sommigen doen er moeilijk over om dat uit te spreken, maar dat is mijn doelstelling en ik ga er alles aan doen om dat te bereiken."



Er is wel het een en ander veranderd bij de Alkmaarders. "Het systeem is iets anders dan vorig jaar. We spelen aanvallender en daardoor word ik meer in stelling gebracht. Door de lopende mensen om mij heen moeten de verdedigers meer kiezen en krijg ik meer ruimte. Ook met standaardsituaties kan ik gevaarlijk zijn, zeker met Marko erbij nu." In het afgelopen seizoen verloor AZ de bekerfinale nog van Vitesse. "Voelt dit als revanche? Ja, zeker. Het is gebeurd en we zijn met een nieuw seizoen bezig, maar ik heb daar zeker heel lang last van gehad."