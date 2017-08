'Barça verrast: ster mag grátis vertrekken'

FC Barcelona is de laatste jaren niet echt succesvol geweest op de transfermarkt. Middenvelder André Gomes werd een seizoen geleden gehaald, maar hij werd in het voorbije voetbaljaar uitgefloten in het Camp Nou. Daarvoor legden de Catalanen beslag op de Turkse ster Arda Turan, maar ook hij heeft nooit kunnen imponeren.



Bij Atlético Madrid behoorde de middenvelder van het nationale elftal van Turkije nog tot de beste spelers van de Primera División. Coach Diego Simeone wist de spelmaker te raken en haalde het beste in hem naar boven. Volgens het medium Sport is men bij Barcelona echter helemaal klaar met Arda, die maandelijks een pittig bedrag toucheert maar zijn best niet meer lijkt te doen.



In een eerder stadium kwamen er aanbiedingen voor Arda binnen uit de Chinese Super League, maar daar had de Turk zelf niet zoveel zin in. Ook Galatasaray was in gesprek met de middenvelder, maar dat ging eveneens niet door. Nu zou Barça Turan gratis en voor niets willen laten vertrekken. Arda is nu transfervrij op te halen in het Camp Nou.