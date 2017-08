'Everton-fans in rep en roer: nóg een sensatietransfer'

Everton heeft al behoorlijk wat geld uitgegeven op de transfermarkt, maar oefenmeester Ronald Koeman is nog niet klaar. Romelu Lukaku werd immers voor 85 miljoen euro verkocht aan Manchester United en de Zaandammer heeft nog een goede spits nodig. Mogelijk gaat Jamie Vardy naar het Goodison Park.



Het medium Mirror weet dat Everton liefst 45 miljoen euro wil betalen voor de aanvaller van Leicester City en het Engelse nationale team. Dat is mogelijk genoeg om de Foxes te overtuigen, maar het is de vraag of Vardy zelf naar de Toffees wil vertrekken.



Na het kampioensjaar van Leicester wees hij immers een transfer naar Arsenal af en bovendien heeft hij nu meer mogelijkheden. Ook Chelsea wil immers een centrumaanvaller aan zijn selectie toevoegen en naar verluidt heeft oefenmeester Antonio Conte al gepraat met Vardy. Koeman biedt de spits echter een tweede optie: heeft hij geen zin in een transfer naar het Stamford Bridge van de Blues, dan is hij van harte welkom bij Everton. Eerder werden de Toffees al in verband gebracht met Diego Costa. Er gaat in ieder geval nog wel wat gebeuren en de fans van de club uit Liverpool zouden erg blij zijn met Vardy.