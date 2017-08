Bazoer op de bank: verbaasd dat ik niet mocht beginnen

Middenvelder Riechedly Bazoer doet het eigenlijk wel vrij aardig na zijn transfer van Ajax naar het Duitse VfL Wolfsburg. Bij de afgelopen wedstrijd van zijn werkgever diende hij echter plaats te nemen op de bank en dat was een koude douche voor de Nederlander. Wel mocht hij invallen, als rechtsbuiten.



In gesprek met FOX Sports zegt Bazoer: "Eigenlijk was het wel een verrassing dat ik niet in de basis stond, iedere speler wil negentig minuten spelen. Door een blessuregeval moest ik er alsnog staan. Gelukkig kon ik het team nog helpen." In zijn carrière heeft de oud-Ajacied niet vaak als rechtsvoor gespeeld. "Vorig seizoen stond ik ook een paar keer aan de rechterkant, vandaag had de trainer (Andries Jonker, red.) me daar nodig."



Wolfsburg won met 1-0 van Eintracht Frankfurt en trainer Andries Jonker vertelt waarom hij Bazoer buiten de basis liet: "Deze keer zat Bazoer daar niet bij. Maar tijdens zijn invalbeurt liet hij zien dat hij goed kan voetballen. Er is niets aan de hand. De positie van rechtsbuiten kan hij redelijk goed invullen. Hij heeft een fantastische pass, kan een bal vasthouden en heeft ook nog eens een goed schot."