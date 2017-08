Dortmund reageert: "Het ging niet over Dolberg"

Peter Bosz hoopt Kasper Dolberg na het weerzien op het voetbalgala voor langere tijd terug te zien. De trainer van Borussia Dortmund bevestigde de belangstelling voor de Deense spits.



Tegenover het Duitse Sky bevestigde Dortmund de belangstelling in Dolberg. "We moeten eerst even afwachten of het allemaal lukt", aldus de voormalige Ajax-trainer. "Maar ik denk het wel. Het is alleen nog niet honderd procent zeker."



Ajax liep deze week deelname aan de groepsfase van de Europa League mis. Dat gaat ten koste van een aantal miljoenen end dat zou 'BVB' graag willen rechtzetten door veel geld te betalen. Dat is mogelijk na de verkoop van aanvaller Ousmane Dembélé naar Barcelona voor 105 miljoen euro.



Op het voetbalgala zei Bosz: "Als je lang in het voetbal meeloopt, werk je met veel spelers. Heel af en toe kom je iets bijzonders tegen. Dat was bij Kasper het geval. Bijzonder omdat hij iets in zich verenigd wat je altijd aan het zoeken bent in een spits. Dan praat je over een complete spits, dat is Kasper Dolberg."



Update 21:44 uur

Volgens journalist Martijn Visscher van FOX Sports was Peter Bosz minder stellig dan gememoreerd. "Voor de goede orde: Bosz heeft bij Sky niks bevestigd over interesse in Dolberg. Zijn uitspraken gingen over Dembélé. Algemeen directeur Watzke liet weten #Dolberg een interessante speler te vinden, maar BVB zoekt een buitenspeler, geen spits."



Update 23:13 uur

Een woordvoerder van Borussia Dortmund heeft de citaten van trainer Peter Bosz ook nader toegelicht. "Nee, dat hebben jullie verkeerd begrepen. Dat antwoord sloeg op Dembélé. Over de afwikkeling van zijn transfer. Het ging niet over Dolberg."