Inter onderstreept goede vorm met zege in Rome

Internazionale heeft de goede competitiestart een passend vervolg gegeven. Op bezoek bij AS Roma won de ploeg uit Milaan met 1-3.



AS Roma begon nog sterk aan de wedstrijd en nam na een kwartier de leiding via Edin Dzeko, die de bal fraai in het doel schoot. De Romeinen speelden goed en het houtwerk voorkwam erger voor de bezoekers. Bij de thuisclub stond Kevin Strootman in de basis, Rick Karsdorp ontbrak nog.



In de tweede helft draaide Inter de wedstrijd om. Mauro Icardi was de grote man door zowel in de 67ste als 77ste minuut toe te slaan. Opnieuw tien minuten later wist Matias Vecino de goede vorm van Inter te onderstrepen door de 1-3 te maken.



Scoreverloop:

1-0 (15') Edin Dzeko

1-1 (67') Mauro Icardi

1-2 (77') Mauro Icardi

1-3 (87') Matias Vecino