FC Twente heeft ook de derde Eredivisie-wedstrijd verloren. Na Feyenoord en VVV-Venlo bleek ditmaal PEC Zwolle te sterk voor de Tukkers, tot afgrijzen van Stefan Thesker.



"We beginnen goed, zakken goed in en geven niks weg tot het tegendoelpunt", vertelt de aanvoerder aan FOX Sport. "Ondanks dat we niet veel weggaven kwamen we overal te laat. Dat is niet goed. Na rust deden we dat beter en kregen we ook wat kansen op de goal. We gaven meer druk en als we een goal maken kan het nog een leuke wedstrijd worden. Na de strafschop was het duel beslist."



Deze competitiestart is een negatief clubrecord, maar Thesker blijft kalm. "Het is nog vroeg in het seizoen. We hebben allemaal nieuwe spelers. Het gaat allemaal om kleine details. Dat zie je ook bij de tegendoelpunten, want het is niet zo dat we veel weggeven. We gaan er hard aan werken en punten pakken."