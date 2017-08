Mokhtar uitgefloten: "Maar de goal was zoete wraak"

Het publiek van FC Twente floot hem zaterdagavond uit, maar Younes Mokhtar liet alleen zijn voeten spreken. De aanvaller van PEC Zwolle opende de score tegen zijn oud-werkgever en stond daarmee aan de basis van de 2-0 overwinning.



"Ik moet meer naar mijn opa luisteren", laat Mokhtar weten aan FOX Sports. "Mijn opa zegt dat ik vaker moet schieten. Zei René Hake ook dat 'ie me heeft geholpen? Dat is aardig, maar ik geef de credits liever aan mijn opa dan aan Hake. Mijn broer zeurde ook al tegen: ‘Heb je Ronaldo gezien? Dat is pas een buitenspeler’, zei die."



Over het Twente-publiek zei hij: "Ik weet niet wat de supporters tegen mij hebben. Ik moest weg bij Twente. Ik wilde zelf niet. Ze schelden mij uit, ze schelden mijn moeder uit. Ik weet het echt niet. Maar de goal was zoete wraak. Maar ze moeten vooral doorgaan. Het wakkert iets bij me aan."