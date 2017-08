Thorsby brengt Heerenveen eerste uitzege in 2017

Het is sc Heerenveen eindelijk weer eens gelukt om een uitwedstrijd in de Eredivisie te winnen. Dat ging zaterdagavond ten koste van ADO Den Haag, dat nog altijd op nul punten staat: 1-2.



De Haagse ploeg kwam dit seizoen nog niet tot scoren en in het thuisduel met sc Heerenveen bleek de offensieve kracht opnieuw gering. ADO speelde in delen van de wedstrijd wel aardig mee, maar doelman Wouter van der Steen had weinig moeite met de pogingen van de opponent.



Heerenveen domineerde de wedstrijd grotendeels, al leverde dat aanvankelijk ook niet heel gevaar op. Wel stuitte Real Madrid-huurling Martin Ödegaard op de vuisten van Robert Zwinkels. Die doelman had na rust geen redding in huis toen Morten Thorsby opdook bij een voorzet van Denzel Dumfries: 0-1.



Thorsby leek na 66 minuten de beslissing te forceren na opnieuw een voorzet van Dumfries. ADO leek geslagen in de boksring te staan, maar uit een hoekschop zorgde Björn Johnsen na een fout van Van der Steen voor de aansluitingstreffer. Ondanks een serieus slotoffensief bleef het daar ook bij.



Scoreverloop:

0-1 (58') Morten Thorsby

0-2 (66') Morten Thorsby

1-2 (79') Björn Johnsen