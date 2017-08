PEC Zwolle duwt FC Twente verder in de problemen

FC Twente heeft de teleurstellende competitiestart doorgetrokken in de derde wedstrijd. Op bezoek bij PEC Zwolle gingen de manschappen van René Hake met 2-0 ten onder.



FC Twente begon de Eredivisie met een 'logische' nederlaag bij Feyenoord, maar werd een week later ook gevloerd door promovendus VVV-Venlo. De Limburgers maakten het gebrek aan kwaliteit bij de Tukkers en dat kwam in Zwolle opnieuw tot uiting. Ondanks de terugkeer van Oussama Assaidi in de basisploeg leek het nergens naar.



Na ruim een half uur nam PEZ Zwolle de leiding in het MAC3PARK Stadion. Youness Mokhtar kreeg na een knappe actie de vrijheid om uit te halen en deed dat uitstekend in de verre hoek: 1-0. In het slotkwartier gooide aanvoerder Bram van Polen de wedstrijd op slot vanaf de stip: 2-0.



PEC Zwolle komt hierdoor op zeven punten uit drie duels. FC Twente blijft op nul punten steken.



Scoreverloop:

1-0 (34') Youness Mokhtar

2-0 (78') Bram van Polen (strafschop)